To so posledice obsežnega požara v Luciji: bili smo tam (FOTO, VIDEO)

Ob 4.13 so bili gasilci obveščeni o požaru, ki je izbruhnil v Kmetijski zadrugi Agraria Koper v trgovskem centru v Luciji. Tri minute kasneje je bila na kraju prva ekipa.

FOTO: Moni Černe

»Požar, ki so ga sprva zaznali alarmi v trgovini, je bil viden čez celotno trgovino. Hitrost razvoja je bila zelo velika. Na terenu je bilo 140 gasilcev z vsemi razpoložljivimi gasilskimi vozili z območja slovenske Istre,« nam je na kraju povedal vodja intervencije JZ Gasilske brigade Koper Denis Slavec.

Vodja intervencije Denis Slavec. FOTO: Moni Černe

Z ognjenimi zublji so se spopadli koprski poklicni gasilci in gasilci iz 16 prostovoljnih gasilskih društev, iz Gasilske zveze Piran, Izola, Koper ter Obalne gasilske zveze.

Požar je zajel 1400 kvadratnih metrov površine, vse, kar je bilo v sklopu trgovine, razen območja izven zidov objekta. Gasilci so bili razporejeni okoli objekta, z zunanjimi in nekaterimi notranjimi napadi se je požar omejil in pogasil.

FOTO: Moni Černe

FOTO: Moni Černe

»Ko so bili varni pogoji, smo vstopili v objekt. Trgovina in izdelki so uničeni, poleg prehrambenih živil so zgorele posode za olja, steklenice, pločevina in drugo. Škoda je ogromna,« je približno osem ur po začetku intervencije dejal Denis Slavec.

»Požarne vode, ki so iztekale zaradi gašenja, so odtekle v bližnje kanale in proti morju. Uprava za pomorstvo je skupaj s pristojnimi službami zadevo sanirala. Tekočine so ulovili in jih bodo poslali v nadaljnje analize. Del prodajnega programa trgovine so tudi fitofarmacevtska sredstva, vendar večjih količin naj ne bi bilo, ker je zimski čas in obdobje neškropenja.«

FOTO: Moni Černe

Težav za prebivalstvo ni bilo, je navedel, saj so v kritičnem času ljudje spali. Dima ni več, ostaja pa močan vonj, ki bo prisoten še nekaj dni. Požar so locirali okoli pol sedmih zjutraj, potem so se lotili žarišč, ki so jih pogasili okoli enajstih. Trenutno z bagrom odmikajo material in iščejo morebitna nova žarišča.

Gre za tretji večji požar v občini Piran v zadnjih šestih mesecih. Septembra je v Luciji zagorela pralnica, julija je ogenj v centru Portoroža uničil tamkajšnji kompleks, v katerem je imel svoje prostore tudi Club Alaya.