Tatova sta se založila z mesom

Neverjetnih 17 obsodb si je, še preden je pred dobrim mesecem dni stopil pred sodnico, v svoji karieri nabral tat Zlatan Velegić. V zelo obširni predkaznovanosti, je ugotavljalo sodišče, izstopajo prav premoženjska kazniva dejanja, čeprav je bil kaznovan tudi že zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.

Sprva so sodišča Velegića kaznovala pogojno, a to ni zaleglo, saj se je vsakič vrnil na kriva pota. Zato so sledile zaporne kazni, ki pa prav tako niso imele pravega učinka nanj, saj je kazniva dejanja še kar ponavljal. Nazadnje je bil prav na istem sodišču obsojen marca 2022, kazen pa je prestal decembra 2023. Kaznivo dejanje, za katero je tokrat sedel na zatožno klop, pa je storil le nekaj mesecev po tem, ko je prišel na prostost. Nič pa ne kaže, da bi že opravil s pravosodjem, saj je bil v času predobravnavnega naroka v priporu zaradi povsem druge zadeve.

17 obsodb si je nabral še pred vlomom.

Vlom, ki mu ga je tožilka Maja Ulčar očitala v obtožnici, se je zgodil 1. maja letos, ko sta zjutraj med 6. in 7.30 Velegić in njegov pajdaš Mirza Muhić »po predhodnem dogovoru skupaj pristopila do vrat skladišča restavracije Allegria, kjer sta skupaj s silo telesa in s primernim orodjem raztrgala kovinsko mrežico ob vhodnih vratih skladišča ter odklenila z notranje strani«. Postregla sta si s hrano in pijačo. Tako sta odnesla devet penečih se vin, dve steklenici jägermeistra, dva gina, tri steklenice viskija, dve steklenici viljamovke in dva ruma.

Dobro pa sta se založila tudi z mesom in drugimi dobrotami, saj je skupaj z vlomilcema izginilo skoraj 16 kilogramov telečjega vratu, 24 kilogramov svinjskega vratu, sedem kilogramov junečjega stegna, več kot 20 kilogramov mletega mesa, štirje kilogrami domačih klobas, skoraj 20 kilogramov svinjske ribice, pa 18 kilogramov uležanega ramsteaka in več kilogramov pečenic, salam, lososa, hobotnice, gamberov, pršuta in različnih sirov ter drugih gurmanskih izdelkov, kot je recimo kaviar. Skupaj sta nakradla za 1865 evrov robe in izginila v neznano.

Odnesla sta cel kup hrane in pijače. Fotografiji: Dejan Javornik

A težava za tiste, ki se karierno ukvarjajo s tovrstnimi nečednimi posli, tiči v tem, da policisti seveda za večino kaj hitro izvedo. Tudi zato so tatovoma prišli na sled in septembra sta se torej morala soočiti z očitki tožilstva, ki so podpirali obtožnico – predvsem s posnetki videonadzora in ugotovitvami policistov o identiteti tatov. Muhić je kaznivo dejanje velike tatvine priznal že julija in bil obsojen na osem mesecev zapora, a ker so mu očitali še eno dejanje, je bil obsojen na kazen enega leta in osmih mesecev zapora. Velegić pa je dejanje prav tako priznal in jo odnesel s kaznijo osmih mesecev zapora.