Štirje družinski člani ostali brez doma, žal nimajo kam (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da je ob 12.40 v naselju Sveti Jurij v občini Rogašovci zagorelo v kuhinji stanovanja v stanovanjskem bloku. Požar, ki je uničil večji del stanovanjske opreme, so pogasili gasilci PGD Rogašovci, PGD Večeslavci in PGD Sveti Jurij, so še dodali. O vzroku za požar ter višini materialne škode policisti (še) niso poročali, žal pa je slednji povzročil da so štirje družinski člani, trije odrasli, in 2-letna deklica, ostali brez doma.

Požar je uničil vse kar so štirje državljani Bosne in Hercegovine imeli. FOTO: A.F

Žal sedaj nimajo kam

Bili so podnajemniki v omenjenem stanovanjskem bloku v Svetem Juriju, žal sedaj nimajo kam. Čeprav so vsi trije odrasli zaposleni, si bivanja v gostišču ne morejo privoščiti, kot nam je zaupala njihova prijateljica iz bloka Agica Flisar, ki je dejala, da »gre sicer za ljudi iz Bosne in Hercegovine, ki so dejansko enkratni in jim želimo vsi pomagati. V pogorelem stanovanju sta živela 26-letnik in njegova žena, z dveletnim otrokom, ter nekaj čez 20 let star brat.«

Dnevna soba in spalnica sta v sajah in tukaj ni mogoče niti prespati.

Agica je dodala, da se sedaj dogovarjajo in iščejo možnost vsaj za krajšo nastanitev, pozneje pa bodo iskali trajnejšo rešitev, ali pa se bodo že lahko vrnili na pogorišče. »Dnevna soba in spalnica sta v sajah in tukaj ni mogoče niti prespati. In vprašanje je, kdaj bo možna vrnitev v to stanovanje. Vsi štirje so trenutno na poti v Bosno k staršem. V ponedeljek se vračata brata, če najdemo nastanitev, se vrnejo vsi. Brata delata v Paniviti v Gornji Radgoni, žena bi v ponedeljek začela v Mercatorju v Rogašovcih. Sedaj bi bilo najbolj idealno, če bi našli vsaj začasno nastanitev na lokaciji Rogašovci - Gornja Radgona,« nam je še povedala prizadevna soseda Agica, ki je zaprosila za pomoč vse tiste, ki bi vedeli za kakšno ustrezno stanovanje, bodisi začasno ali trajneje.