Ste slišali, kaj se je zgodilo v parku v Mariboru?

V petkovih večernih urah, okoli 22.30, sta policista po prijavi posredovala zaradi preglasne glasne v paviljonu mestnega parka v Mariboru. Na kraju sta izvajala identifikacijski postopek s tremi osebami, ko je, kakšnih 10 ali 15 metrov stran, neznanec, ki ga policista sploh nista obravnavala, pobral večji kamen in ga iz teme zalučal v policista.



»Policista je storilec k sreči zadel v predel ramena in ga lahko telesno poškodoval. Policista neznanega storilca nista videla, saj je strahopetnež po tem podlem dejanju pobegnil v smeri Trubarjeve ulice,« pišejo v poročilu mariborske policijske uprave.



Zadevo so prevzeli kriminalisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi izsledili storilca. Podali bodo kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo.

Hudo pretepli 54-letnika

Iz petkove kronike izstopa še en nasilen dogodek, in sicer so bili okoli 14. ure obveščeni, da je pomoč v UKC Maribor iskal hudo telesno poškodovan 54-letni moški, ki so ga pred tremi dnevi okoli 21. ure na območju Maribora pretepli trije neznani storilci. Policija vzrok pretepa še ugotavlja. Zaradi nastalih poškodb pa je poškodovani ostal na zdravljenju v UKC Maribor.

