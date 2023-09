Ste bili na območju Uršlje gore? Pogrešan je Zvonimir (80)

S PU Celje sporočajo, da so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 80-letnega Zvonimirja Škegro iz Dobje vasi na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem. Ko so bili svojci nazadnje v stiku z njim, je bil na območju Uršlje gore.

Iskalna akcija pogrešanega intenzivno poteka. Pogrešani je oblečen v črno polo majico in črne dolge hlače. Obut je v planinske čevlje. Najverjetneje ima pri sebi nahrbtnik. »Pohodnike, ki so bili včeraj na območju Uršlje gore, prosimo, da nam na telefonsko številko 113 sporočijo, ali so ga morebiti opazili ter kje. Prav tako pozivamo pohodnike, ki se danes odpravljajo na območje Uršlje gore, da nas obvestijo, če ga bodo videli.«