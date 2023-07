Srhljivka na avtocesti: eden se je zaletel v divja prašiča, drugi se je prevrnil, ko se je nesreči izogibal

Danes ob 0.50 je na avtocestnem odseku Razdrto–Postojna pri naselju Hruševje, občina Postojna, osebno vozilo trčilo v divja prašiča, drugo vozilo se je ob izogibanju nesreči prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Postojna in Razdrto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, nudili pomoč reševalcem NMP Postojna pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe v reševalno vozilo, posuli z vpojnim sredstvom razlite motorne tekočine na vozišču ter nudili pomoč delavcem Darsa pri odstranjevanju posledic nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.