Osemletna deklica je bila 17. marca popoldne pri družini 10-letnice, s katero sta obiskovali mednarodno osnovno šolo v Ljubljani. Med igro sta odšli do sosedove hiše, in čeprav je bila na zunanji strani dvorišča tabla s fotografijo psa in napisom Moj dom, moja pravila, je nista razumeli kot opozorilno. Vstopili sta na dvorišče, osemletnica pa se je približala večjemu psu, ki je bil privezan z verigo. V naslednjih trenutkih se je zgodila tragedija. Policija: Tuja krivda izključena »Pes je deklico napadel in ogrizel,« je po napadu živali sporočil uradni govorec PU Ljubljana Tomaž T...