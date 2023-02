Slovenec snemal v slačilnici športnega kluba, doma hranil več tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok

Koprski kriminalisti so oktobra lani ovadili slovenskega državljana, ki naj bi s skrito kamero v garderobah posnel najmanj tri osebe, med njimi tudi otroka. Pri osumljencu so našli več tisoč posnetkov spolnih zlorab otrok, so sporočili s policijske uprave Koper. Po poročanju Primorskih novic je osumljeni snemal v slačilnici športnega kluba.

Preiskava se nadaljuje

Kot so pojasnili na koprski policijski upravi, so kriminalisti v skoraj leto dni trajajoči preiskavi zasegli več tisoč datotek s prikazovanjem spolnih zlorab otrok. Na okrožno državno tožilstvo v Kopru so podali kazensko ovadbo za pet kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva in za pet kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja. Identificirali so tri oškodovance zaradi neupravičenega snemanja, od tega enega otroka.

Preiskava se nadaljuje, saj še ugotavljajo število vseh storilcev in ali je osumljeni te posnetke tudi širil naprej po spletu. Pri tem sodelujejo s tujimi varnostnimi organi, so pojasnili na policiji.

Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela

Kamero skril v žensko garderobo

Po pisanju Primorskih novic je osumljenec delal kot vzdrževalec v klubu, kamero pa je skril v žensko garderobo, kjer so se športnice tuširale. Doma naj bi bil iz severnega dela Slovenije, v zadnjih letih naj bi živel v Istri. Do njega naj bi prišli po obvestilu tujih varnostnih organov, poroča časopis.

Na koprski policijski upravi so dodali, da so v letu 2021 obravnavali osem osumljencev za 20 tovrstnih kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve vedno otroci oziroma mladoletne osebe. V letu 2022 je bilo osumljencev sedem, storili pa naj bi 15 kaznivih dejanj. Med domnevnimi storilci je bilo tudi pet otrok, ki niso kazensko odgovorni. Več preiskav še poteka.

Skupaj so odkrili več deset tisoč datotek, tako grafičnih kot tudi video in tekstovnih, ki prikazujejo spolno zlorabljene otroke in mladoletne osebe, izkoriščene v spolne namene, so povzeli.