Slaba izkušnja za tuje popotnike na priljubljenih slovenskih destinacijah

V petek popoldan so nepridipravi vlomili v tri vozila. Prvi vlom se je zgodil v okolici Tolmina. Neznanci so razbili steklo na vratih osebnega avtomobila last belgijskega državljana in iz notranjosti ukradel torbico.



Drugi vlom se je pripetil v okolici Idrijskega. Storilci so pristopili do ob cesti parkiranega avtodoma last državljana Avstrije. Razbili so steklo na vratih in iz vozila ukradli torbico.



Tretji vlom se je zgodil na parkirišču pri slapu Kozjak. Tudi tu so storilci razbili steklo na vratih osebnega avtomobila in s sedeža ukradel torbico. V vseh primerih so oškodovanci ostali brez osebnih dokumentov, bančnih kartic in gotovine. Ob tej priliki opozarjamo vse, da ne puščajo vrednejših predmetov v vozilih na vidnih mestih, saj je to prava vaba za tatove, so sporočili s PU Nova Gorica.

