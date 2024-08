Reševanje je bilo zahtevno, poljski alpinist zdrsnil

V sredo je bilo klicev na pomoč v gorah kar šest. Najprej za Kredarico zaradi onemoglosti in nato zaradi padca na območju slapu Kozjak, kjer pa je francoska pohodnica na kraju dogodka odklonila helikoptersko pomoč. V steni Velikega Draškega vrha je ekipa pozno popoldan reševala zaplezani plezalki, na območju Korošice pa onemoglo pohodnico. Še dve prijavi za reševanje sta bili med čakanjem na umiritev vremena zaradi neviht preklicani. V enem primeru gre za prijavo zaradi strahu pred bližajočo se nevihto na Mangartu, v drugem pa za izgubljeni pohodnici med Krmo in Staničevim vrhom. Ogromno težav je pohodnikom povzročila nevihta, ki se je ponekod razbesnela tudi v gorah. Gre za dejavnik, na katerega mnogi velikokrat opozarjajo, a ga pohodniki pogosto ne jemljejo dovolj resno.

V Triglavskem domu na Kredarici je v torek ob 16.30 nenadno obolela 33-letna Belgijka. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so jo s policijskim helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. Nad planino Dobrenjščica se je ob 11.14 zaplezal planinec. Gorski reševalci GRS Tolmin in policijski helikopter z dežurno ekipo GRS Brnik so nepoškodovanega planinca prepeljali na heliport v Tolminu. V Triglavski severni steni, v Slovenski smeri, je nekaj po 10. uri med plezanjem v navezi zdrsnil 59-letni poljski alpinist in se hudo ranil. Gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS Brnik so s policijskim helikopterjem ranjenega alpinista prepeljali v UKC Ljubljana, njegovega soplezalca pa v dolino.