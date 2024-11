V Sloveniji 30-letno zaporno kazen prestaja 14 obsojencev, trojni morilec Silvo Drevenšek pa je bil obsojen na dosmrtno ječo. Tudi vsi tako imenovani 30-letniki so morilci. Do tega tedna jih je bilo za zapahi sicer še 15, a je enemu od njih komisijo za pogojne odpuste pri ministrstvu za pravosodje uspelo prepričati, da je postal zaupanja vreden, in od srede je na prostosti. Gre za nekdaj znanega ljubljanskega gostinca Jožefa Kovača, ki so mu zaradi treh ugrabitev in dveh umorov lisice nadeli davnega marca 2000. Pripeli so ga na kavelj Zgodba je govorila o umorih podjetnikov Dušana Mavriča in...