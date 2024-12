Prometna v Šmarju pri Jelšah, z motoristom je hudo

S PU Celje sporočajo, da so v zadnjih treh dneh obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami, 9 z lažjimi poškodbami in 31 prometnih nesreč z materialno škodo.

Prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali v Šmarju pri Jelšah, kjer je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel voznik motornega kolesa. Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe.

Prejeli 842 klicev občanov v zadnjih treh dneh

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so sicer v zadnjih treh dneh prejeli 842 klicev občanov. 224 klicev je bilo interventnih, 3 nujni. 61 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 5 s področja mejnih zadev in tujcev, 76 s področja prometne varnosti in 44 s področja javnega reda in miru.