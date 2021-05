Pri vzletu smrtna nesreča z jadralnim padalom

Ob 17.06 je na vzletišču na Lisci, občina Sevnica, pri vzletu strmoglavilo jadralno padalo.



Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, se z uporabo vrvne tehnike spustili do osebe, nudili pomoč pri oživljanju in zavarovali kraj pristanka helikopterja v Podgorici in na Radni.



Reševalci GRS Ljubljana in dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika so na kraju ugotovili, da je oseba preminula.



Z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali v dolino, kjer jo je prevzela pogrebna služba.



Na kraju so bili reševalci nujne medicinske pomoči iz Sevnice, policisti in ostale pristojne službe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

