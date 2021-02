Pri 40-letniku našli orožje

Trebanjski policisti so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 40-letnika z območja Sevnice. Med hišno preiskavo so zasegli 37 nabojev in dve puški, za katere nima ustreznih dovoljenj.



Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 40-letnika uvedli ustrezni postopek.

