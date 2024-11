Prepir v lokalu, hude poškodbe za udeleženca

Policisti PP Lenart so bili včeraj ob 22.52 uri obveščeni o povzročeni hudi telesni poškodbi med pretepom v lokalu na območju Lenarta. Udeležencu je bila nudena zdravniška pomoč v UKC Maribor in ni v življenski nevarnosti. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in bodo zoper znanega storilca podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Prejeli 231 klicev, od tega 88 interventnih

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 231 klicev, od tega 88 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 10 kaznivih dejanj, 18 prometnih nesreč I. kategorije, 1 prometna nesreča II. kategorije in 5 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 na javnem kraju in 2 v zasebnem prostoru.