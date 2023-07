Policistom ni želel ustaviti: policija razkriva, zakaj

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v noči na torek med opravljanjem nalog v naselju Brezje ustavili voznika osebnega avtomobila Alfa, ki sprva znakov policistov, s katerimi so ga ustavljali, ni upošteval.

Med postopkom so ugotovili, da 35-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Alfo so mu zasegli in zaradi kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o motornih vozilih na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.