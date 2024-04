Policisti preiskuje, kdo stoji za prevaro! Eden od storilcev se je predstavljal kot uslužbenec banke

Policisti PU Koper poročajo, da so prejeli prijavo spletne goljufije. Na policiste PU Koper se je obrnila prijaviteljica, ki je pojasnila, da je na svetovnem spletu naletela na oglas, ki se nanaša na vlaganje v forex. Policisti poročajo, da se je na začetku sama vpisala v to platformo in vložila nekaj denarja. Storilci so na platformi prikazovali visoke donose in ji predlagali, da vloži več sredstev, kar je tudi dvakrat storila.

Goljuf je na platformi prikazoval zelo visoke donose, ki so dosegli tudi 20.000 evrov. Nato so ji predlagali, da denar dvigne, vendar mora za navedeno plačati nekaj tisoč evrov, s katerim pokaže resnost, zatem pa ji bodo izplačali celoten znesek na transakcijski račun, a to se ni zgodilo. Nasprotno so nato od nje zahtevali dodatno vplačilo, s čimer bi plačala provizijo brokerja. Izvedla je tudi to plačilo, vendar denarja ni bilo. Eden od storilcev se je predstavljal kot uslužbenec banke, kar ni res. Zadeva se intenzivno preverja.