Pevka Maja ubila babico in si spekla palačinke (FOTO)

Pevka Maja Tripar je 6. aprila 2021 povzročila družinsko tragedijo, ki je pretresla javnost. Medtem ko si je njena 85-letna babica Marija Tripar iz Bertokov kuhala jajce, je skozi odklenjena vhodna vrata med pol šesto in šesto popoldne v stanovanje vstopila vnukinja Maja, ki je živela nad babico. 85-letnica je sedela na kavču v kuhinji, vnukinja se je postavila pred njen obraz, potem pa s kuhinjskim nožem, ki ga je ukradla pri prijatelju, nemočni noni v predel desne strani vratu zasadila nož, ga delno izvlekla in znova zabodla. Povzročila ji je poškodbe vratu in vratnih struktur, usodni za non...