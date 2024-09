Pet let se je nabiralo, pa je izbruhnil

Vinar Vasja Čotar ni kriv za streljanje in grožnje na Gorjanskem v občini Komen 15. maja letos, saj je bil v času dejanja neprišteven. Tako je včeraj sklenila predsednica tričlanskega senata koprskega okrožnega sodišča, sodnica Tatjana Pavlovec, in zanj izrekla varnostni ukrep obveznega zdravljenja in varstva v ustanovi. 50-letnik je bil kritičnega dne ob enih, ko je plačal svoje delavce, nasmejan, pred tretjo uro pa jezen in pod vplivom alkohola. Imel je namen zastrašiti ljudi. Včeraj se ni zagovarjal, odgovoril pa je na nekaj vprašanj.

»Ne vem, zakaj sem vpil. Jezen sem bil, nabiralo se mi je pet let,« je pojasnjeval svoje ravnanje. »Rekel sem v jezi, nisem tega mislil,« je navedel o svojih pretnjah. Kot je bilo razumeti na sodišču, ga je najbolj jezil oče. Čeprav so si razdelili premoženje, se dogovorili, da vsak dela svoje, je oče, vinar Branko Čotar, namreč še kar prihajal v vinograd in drugam, je v preiskavi dejala partnerica obtoženega. Motilo ga je tudi, da je oče iz skupnega bančnega računa kupil spalnico in nov avto, ko so imeli še skupen »posel in denar«.

Otrok potreboval pomoč

Pri očetu je tudi začel streljati. »Mene bodo vsi zajebavali,« mu je dejal pred hišo, potem pa odvihral v hišo in se vrnil z dolgocevno lovsko puško v rokah. Repetiral je, nameril v zrak in izstrelil šiberni naboj, oče pa je bil v neposredni bližini. Puška je bila očetova last, tako kot preostalih 12 kosov pušk, pištol ter nabojev. Nekatere kose je imel Branko Čotar na črno. Potem je Vasja sedel v avto in se odpeljal v tamkajšnjo trgovino Fram. Priča je v preiskavi povedala, da je najprej slišala cviljenje in škripanje gum. Kangooja je pustil prižganega in z odprtimi vrati na parkirišču. Odprl je vrata trgovine ter z vrat streljal. Obtoženi je včeraj povedal, da ni bilo posebnega razloga, da je šel prav tja.

6 LJUDI je ogrozil s streljanjem.

Ustrašile so se ga trgovka in dve stranki. »Deloval je jezen, kot da nekoga išče,« je navedla priča. Zavpil je, kdaj bo tega konec oziroma zadosti imam vsega, in streljal v zrak, samo meter proč od stranke. V trgovini je bil tudi otrok, ki ga je dogodek tako prestrašil in šokiral, da je potreboval zdravniško pomoč. Pred trgovino je ustrelil še v avtomat za napitke, incident je trajal vsega sedem sekund. S parkirišča je oddrvel k hiši, v kateri živita sestra in svak.

Policisti so takrat obkolili hišo, posredoval je tudi pogajalec. FOTO: PU Koper

»Vse vas bom pobil«

Tam je repetiral puško, z nogo udaril po vhodnih vratih hiše in nasilno vstopil, med vrati izstrelil četrti naboj in znova repetiral. Nato je šel do vozila in večkrat zavpil: »Zadosti vas imam, vse vas bom pobil!« Glasbenik Jože Jež - Pepi, ki je bil v tistem trenutku za računalnikom v jedilnici, njegova žena pa v kopalnici, je v preiskavi izjavi, da se niso kregali, družili pa tudi ne. Sestra proti bratu ni želela pričati. Čotar je včeraj odgovoril, da se je vendarle kregal s sestro in očetom, da je šel k njej, ker je bil jezen, a brez posebnega razloga.

Nato se je odpeljal proti domu, kjer živi s svojo družino, a tega popoldneva je bil sam doma. Zaklenil se je v hišo in kljub pozivom policistov sprva ni hotel ven, pogajalcu ga je uspelo prepričati okoli pol šestih popoldne, morali so uporabiti prisilna sredstva, preiskovalna sodnica je zoper njega odredila pripor. Javnost so v delu, ko je pričala sodna izvedenka psihiatrične stroke Blanka Kores Plesničar, zaradi varstva osebnih podatkov izključili. Slišati je bilo, da je bil nekoč odvisen od kokaina, kasneje od alkohola, diagnoze pa pred streljanjem ni imel.

Zaradi psihotične duševne motnje blodnjave ni razumel pomena dejanja in ni imel v oblasti svojega ravnanja.

Senat je odločil, da je streljal in grozil v času, ko ni mogel razumeti pomena svojega dejanja in ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi psihotične duševne motnje blodnjave, zato tudi ni kriv povzročitve splošne nevarnosti, za katero bi ga sicer lahko zaprli za osem let. Kdo od šestih ljudi, ki so se tistega znašli v njegovi neposredni bližini, bi namreč lahko obležal mrtev. Izrekli so mu varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu na psihiatriji v UKC Maribor na enoti za forenzično psihiatrijo, kar pa ne sme trajati dlje kot pet let. Plačati mora vse stroške postopka. Pripor so mu zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšali.