Pestro v naselju Žabjak-Brezje: pijan nasilnež (32) pretepel 47-letnika in se nedostojno vedel do 24-letnice

Policisti PP Novo mesto so minuli vikend posredovali zaradi spora in pretepa v naselju Žabjak-Brezje. Vzpostavili so javni red in mir in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in kršitev javnega reda in miru.

Policisti bodo ustrezno ukrepali

Prav tako v naselju Brezje so ponovno posredovali, ko je 32-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, pretepel 47-letnika, ga poškodoval in se nedostojno vedel do 24-letnice. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.