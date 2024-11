Očeta je z nožem, hčerkico s solzivcem

»Dogodek obžalujem, in če bi lahko, bi čas zavrtel nazaj. Prav tako sodišče prosim, če bi upoštevalo vse okoliščine in mi omogočilo prestajanje kazni na odprtem oddelku,« je celjskemu kazenskemu sodniku Davidu Špernjaku dejal 38-letni slovenski in kosovski državljan Patris Jahiri, rojen v Celju, še preden mu je ta izrekel kazensko sankcijo, za katero se je obtoženi že pred tem dogovoril s tožilstvom.

Za poskus uboja oškodovanca Aleša S., ki ga je večkrat zabodel z nožem, in povzročitev lahke telesne poškodbe njegovi 19-mesečni hčerkici, ki jo je, tako kot tudi njega, poškropil s solzivcem, se je obtoženi Jahiri pogodil za enotno kazen tri leta in osem mesecev zapora.

Hudo kaznivo dejanje je Jahiri zagrešil 1. januarja 2022 dopoldne, na sprehajalni poti na Ljubljanski cesti 54 v Celju, v bližini stolpnic Plava laguna. Oškodovanca je po prepiru, a brez kakega predhodnega konflikta, zabodel z nožem z rezilom, dolgim vsaj pet centimetrov. Zabodel ga je v prednji in zadnji del prsnega koša in mu poškodoval jetra in lopatico, poškropil ga je tudi s solzivcem. Dejanje je ostalo pri poskusu zgolj zato, ker se je konica noža ustavila na kosti lopatice. Prav tako je s solzivcem poškropil oškodovančevo še ne dve leti staro hčerkico in ji prizadejal lahke telesne poškodbe.

Patris Jahiri je včeraj prišel na sodišče v spremstvu dveh policistov. Fotografije: Mojca Marot

Ko je Jahiri slišal, da je napadeni Aleš S. po telefonu poklical policijo, je zbežal. Celjski policisti so ga kar nekaj časa po dogodku iskali, a ga niso našli, saj je pobegnil na Kosovo, kjer so ga tudi izsledili. Nekaj časa je bil v tamkajšnjem priporu, tudi hišnem, a ker ga enkrat niso našli, so ga znova priprli, marca letos pa so ga izročili Sloveniji. Od takrat je v celjskem priporu, kjer bo ostal vse do pravnomočnosti sodbe, saj sodnik ni ugodil zahtevi njegovega zagovornika Uroša Pavline, da bi sodišče pripor odpravilo. Temu je odločno nasprotovala tudi tožilka Marija Sladič, ki je to utemeljila z bojaznijo, da bi ponovno poskušal pobegniti in se s tem izogniti prestajanju kazni.

»Teža in način storitve kaznivega dejanja, kot tudi njegove osebnostne lastnosti, izkazujejo morebitno ponovitveno nevarnost. Vendarle gre za enega najtežjih kaznivih dejanj,« je dejala tožilka. Pa tudi, da je pri izvršitvi kaznivega dejanja izkazal veliko agresivnost, maščevalnost, predrznost in brezčutnost, saj je solzivec uporabil tudi zoper še ne dve leti starega otroka in mu s tem, ko je z nožem napadel tudi očeta, povzročil velik strah. Prav slednje je brez dvoma oteževalna okoliščina. Kot tudi to, da je po dejanju pobegnil, čeprav sta oče in hči potrebovala takojšnjo pomoč.

Zagovornik obtoženega pa je izpostavil, da ima klient številne zdravstvene in psihične težave, da mora pomagati invalidnim staršem ter skrbeti za mladoletna otroka. In menda ni vedel, da je za njim razpisana mednarodna tiralica. »Ko je to izvedel, se je prostovoljno javil kosovskim oblastem,« je poskušal sodnika prepričati zagovornik.

Sodnik Špernjak je Jahirija spoznal za krivega, v enotno kazen, tri leta in osem mesecev zapora, pa vštel čas, ki ga je že preživel v priporu, pri nas in na Kosovu. Zavrnil pa je možnost prestajanja kazni na odprtem oddelku. »Glede na težo in način storitve kaznivega dejanja to ne pride v poštev,« je bil jasen sodnik.