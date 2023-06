Naval migrantov na Slovenijo, med njimi tudi Rusi: »Policisti imajo ogromno dela«

V zadnjem tednu lahko zasledimo v policijskih poročilih bistveno višje številke nezakonitega vstopa v Slovenijo. Največ težav imajo pričakovano policisti PU Novo mesto, saj se je število oseb, ki želijo tam vstopiti in v večjem odstotku prečkati našo državo, podvojilo.

Predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenka Drenik nam je potrdila, da se je v teh dneh v primerjavi z dvema mesecema poprej »občutno povečalo število nezakonitega vstopa na meji s Hrvaško«, policisti pa imajo zato »ogromno dela«.

Samo v zadnjih 24 urah so na območju PU Novo mesto so jih od skupaj 195 oseb obravnavali 168. Na Obali še 25 in na Celjskem dva. Brežiški policisti sov zadnjem dnevu izsledili in prijeli 23 državljanov Pakistana, 17 državljanov Maroka, 16 državljanov Afganistana, 13 državljanov Rusije, 11 državljanov Turčije, deset državljanov Konga, deset državljanov Kube, sedem državljanov Bangladeša, šest državljanov Iraka, štiri državljane Nepala, tri državljane Somalije, državljana Kameruna, državljana Palestine in državljana Sirije in na območju PP Metlika še dva državljana Kitajske.

Že v sredo so imeli policisti polne roke dela, saj je v Slovenijo želelo nezakonito vstopiti 221 oseb. Med njimi so obravnavali največ državljanov Afganistana (64), 53 Bangladeša in 28 Pakistana.

Voznik BMW X5 prevažal deset Sirijcev

Policisti so v čertek na mejnem prehodu Obrežje prijeli sprovajalce in tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo. Ustavili so kombi hrvaških registrskih oznak, med postopkom pa ugotovili, da 25-letni državljan Hrvaške v vozilu prevažal deset državljanov Turčije in štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Pri kontroli voznika na Griču na Čatežu so policisti ustavili osebni avtomobil BMW X5 beloruskih registrskih ozna, tam pa odkrili, da 56-letni državljan Belorusije prevažal deset državljanov Sirije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v državo.

Policisti so Hrvatu in Belorusu odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozila.