Napol gol tekal okoli bencinskega servisa, doma pretepel partnerico

Kot sporočajo s PU Koper, so v soboto ob 13.45 dobili obvestilo, da po bencinskem servisu v Štanjelu okoli teka napol gol moški.

Naknadno so policisti ugotovili, da se je isti moški pred tem doma sprl s partnerico in jo pretepel. Vozil je pod vplivom prepovedanih drog. Izrečen mu je bil ukrep prepovedi približevanja, sledi kazenska ovadba.

Policisti Policijske uprave Koper so med zadnjim vikendom intervenirali v 121 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 309 klicev. Obravnavali so 41 prometnih nesreč z materialno škodo, 2 z lažjimi poškodbami in 1 s hujšimi, s področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 6 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 7 primerih. Na območju Policijske uprave Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 8 nezakonitih prehodov državne meje.