Nabirala je gobe, ko jo je doletela huda nesreča

Danes ob 9.09 se je v naselju Rdeči breg - del, občina Podvelka, v gozdu poškodovala gobarka. Gasilci PGD Radlje ob Dravi so nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi poškodovane osebe in pri prenosu po težko dostopnem terenu do reševalnega vozila.

Reševalci NMP so poškodovano gobarko prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.