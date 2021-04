Na Titovem trgu napadel in večkrat udaril partnerico

Koprski policisti so v torek ob 12.09 posredovali na Titovem trgu v Kopru zaradi spora med partnerjema. Ugotovili so, da je 41-letnik iz Izole tam večkrat udaril svojo partnerico, vendar je na srečo ni poškodoval. Policisti so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.

Komentarji: