Na slovenskih plažah prijave in jeza vsak dan: Nekaterim ostanejo le kopalke (FOTO)

Nikar ne nosite na plažo tistega, česar si ne morete privoščiti, da bi vam ukradli! Kako velik je letos val tatvin na plažah, ki jih rojeva naša naivnost, je težko oceniti. Vendar skoraj ne mine dan, da policija ne bi prejela prijave, čeprav večina oškodovancev verjetno zaradi občutka lastne krivde in manjše vrednosti sploh ne prijavi, da so ostali brez denarnice, plačilnih kartic, mobilnega telefona, sončnih očal ali še česa.

Kako se zavarujemo? Najučinkovitejši ukrep je, da en član družine oziroma družbe, medtem ko se drugi hladijo v vodi, pazi na stvari. Spoprijateljite se s sosedi na plaži, še zlasti če je to družina. Varovali bodo vaše stvari in seveda jim boste vrnili uslugo, ko se bodo v morje podali oni. Shranite dokumente, denar, nakit, bančne kartice in druge vrednejše stvari v hotelski sobi oziroma nastanitvi. Vzemite le ključ in nekaj denarja za potrebe na plaži. Priskrbite si vodotesen tulec s trakom za okoli vratu, v katerega shranite ključe, denar in morda še kaj. Vzemite ga s seboj, ko se odpravite v vodo. Na varnost pomislite že ob nakupu kopalk. Za moške so primerne z žepi, ki se zaprejo. Pri ženskah problem reši plastična vrečka, ki jo z varnostno zaponko pritrdite ob kopalke.

Med tistimi, ki so kraje prijavili v prvih dneh avgusta, jih omenimo le nekaj. Na izolski plaži je nekdo kopalki ukradel nahrbtnik, v katerem je imela mobilni telefon. Neznani storilec je na plaži v Portorožu 21-letnemu moškemu, doma z območja Murske Sobote, ukradel platneno vrečko, v kateri je imel ključe, mobilni telefon in denarnico z dokumenti ter 280 evrov. Nepridiprav je na isti plaži 41-letni državljanki Madžarske izmaknil torbico, v kateri je imela mobilni telefon, denarnico z dokumenti in gotovino.

Največkrat udarijo na portoroški plaži.

Nekateri igrivo v vodo, drugi pa v tuje žepe

Samopostrežna za zmikavte na piranski Punti

Oškodovanka je prijavila, da ji je nekdo na tej plaži iz torbe vzel mobilni telefon, prav tam pa je tat državljanoma Slovaške ukradel dva nahrbtnika, v katerih sta imela dva mobilna telefona, denarnico z dokumenti, gotovino in bančne kartice. Na plaži v Izoli so ukradli električni skiro, vreden 1200 evrov. V Portorožu pa so popoldne državljanom Nemčije iz torbe izginili kar trije mobilni telefoni in plačilna kartica.

Spremlja jo tesnoba

Pogovarjali smo se z mlajšo jezno Pirančanko Bojano, ki pravi: »Vzel mi je košček obale, kjer se ne počutim več varno. Od takrat ne hodim na tisto skalo, kamor sem tako rada zahajala desetletja. Strah me je in tudi telefona ne jemljem na plažo, čeprav je pomembno, da ga imam zaradi poslov vedno pri roki. Bojim se, da se bo ponovilo. Tudi ko grem na kopanje drugam, se počutim nelagodno.« S prijateljico sta se sredi tedna popoldneva odpravili na osvežitev v morje, na tiste skale valobrana na piranski Punti, kjer človek v poletni gneči najde malo več miru. Med kamnite bloke na morski strani, ki je obrnjena stran od pogledov sprehajalcev po Punti, je odložila kopalno torbo z manjšo torbico, v kateri ima vedno mobilni telefon, sončna očala, ključe in nekaj denarja. Torbo je prekrila z obleko in na koncu še z brisačo. Prijateljica je storila enako, nato pa sta se za slabe pol ure podali na plavanje vzdolž obale. Dokler je lahko, je še nekajkrat pogledala proti svoji skali. Ničesar nenavadnega ni opazila, a ko sta se vrnili, je sledil šok.

Moje stvari so bile razmetane in najprej sem pomislila, da je po njih brskal kakšen maček ali kuža.

»Moje stvari so bile razmetane in najprej sem pomislila, da je po njih brskal kakšen maček ali kuža. Nato pa sem zagledala, da je zadrga na manjši torbici odprta, česar žival ne bi mogla storiti. Iz nje je vzel 30 evrov, telefon in sončna očala, ključe je pustil, osebnih dokumentov pa na srečo nisem imela notri. Od takrat sem slišala še za pet podobnih zgodb na tem mestu, iz katerih je vidno, da tatovi dobro opazujejo in da so sila vešči. To, da turistom, tudi tujim, ukradejo dokumente, denar, ključe, je z vsemi neprijetnostmi, ki sledijo, grozno,« opisuje svojo mučno izkušnjo. Oškodovana je bila za nekaj sto evrov, a bolj kot to jo je prizadelo, da se na plažo ne podaja več sproščena in da je s telefonom vred izgubila vse kontakte ter fotografije. Pri operaterju je takoj blokirala kartico in primer prijavila na policiji.

Videz vara!

Še in še bi lahko naštevali tej zgodbi podobne in koprski policisti pravijo, da jih je vsako leto največ na plažah na območju Portoroža in Pirana, nekoliko manj pa na območju Izole, Fiese in Kopra. Z vso vsebino izginjajo nahrbtniki in kopalne torbe, tako da oškodovanci včasih ostanejo le s tistim, kar imajo na sebi.

Koprski policisti pravijo, da je vsako leto največ prijav na plažah v Portorožu in Piranu, nekoliko manj pa v Izoli, Fiesi in Kopru.

Nikar ne mislite, da se vam kaj takšnega ne more zgoditi. Priložnost dela tatu in na plažah so te dni tako izkušeni kot naključni tatiči ter tisti, ki iščejo denar za vsakodnevni odmerek droge. Mnogi so na videz celo prijazni in se vam nasmihajo v pozdrav, medtem ko hodijo gor in dol po plaži ter čakajo ugoden trenutek, da se neopazno polastijo česa vašega. Predstavljajte si, da med oddihom ostanete brez osebnih dokumentov, denarja ali pa brez ključev avtomobila. Dopusta bo gotovo konec in še nekaj let vas bo spremljala tesnoba. Zgodi pa se lahko tudi ob jezerih ali bazenih.

Zaradi take neodgovornosti in naivnosti številni kraje sploh ne prijavijo. FOTOGRAFIJE: Janez Mužič

Dopustniški raj, ki se lahko spremeni v moro.