Na ribniku nesreča za nesrečo: »Žalostno, da huje ne more biti«

Ribiško družino Radgona, ki deluje v petih podružnicah (Linj Apače, Gornja Radgona, Radenci, Tišina in Videm), kljub ustreznemu ravnanju pri zaščiti rib pogosto doleti nesreča. Ob nedavnem hudem neurju, ki je besnelo na severovzhodu države, je veter podiral drevesa na ribnikih v Podgradu in Lutvercih. Ribiči so s prijatelji in simpatizerji skoraj vso škodo odpravili in se že veselili novih druženj ob vodi, ko jih je doletela nova, še hujša nesreča.

Ribiči so se nemudoma lotili odpravljanja škode v okolici, zdaj rešujejo še ribe. FOTO: Oste Bakal

»Iz neznanega vzroka se je zgodil velik pogin smučev v ribniku v Lutvercih. Žalostno, da huje ne more biti. Kaj je vzrok, še ne vemo, morda razkrajanje listja v neurju padlih dreves ... Neutrudno se borimo in poskušamo kisik vnašati z gasilskimi brizgalnami. Poginilo je najmanj 100 smučev,« nam je povedal vodja Ribiške podružnice Gornja Radgona Danijel Cer Magdič, ki se je zahvalil PGD Lutverci za pomoč. Dejal je še, da je priljubljeni ribnik v Lutvercih do nadaljnjega zaprt, ribolov pa prepovedan.

Roparska riba

Smuč, evropska sladkovodna riba iz družine ostrižev, ima vitko, podolgovato, vretenasto telo z veliko, zgoraj rahlo sploščeno glavo in velikimi končnimi usti ter številnimi, robustnimi in ostrimi zobci. Po hrbtu je zeleno sive barve, boki so srebrno beli, trebuh pa je bel. Hrbet in boki so prekriti z rjavimi navpičnimi progami. V času drsti so samice svetleje obarvane od samcev. V ustih so dvoredni zobje, kar izkazuje roparsko ribo. Doseže dolžino do 120 cm in je lahko težak do 20 kg, vendar v slovenskih vodah živijo manjši primerki. V izjemnih razmerah živijo do 20, v povprečju pa le okoli 10 let. Spolno dozorijo v tretjem ali četrtem letu starosti, drstijo pa se od marca do maja v plitvih predelih rek, kamor samice na podvodno rastlinje prilepijo ikre, ki jih samci branijo pred plenilci.

Poginilo je najmanj 100 smučev. FOTO: RD RADGONA

Smuč, ki se v mladosti hrani z vodnim planktonom, odrasle ribe pa izključno z drugimi ribjimi vrstami, je razširjen po vsej Evropi, razen na skrajnem severu in jugu. Živi v vseh večjih vodotokih, kjer je tok počasen, dno pa prodnato, pa tudi v jezerih in drugih stoječih vodah, vendar temperatura vode ne sme biti previsoka. Najraje ima hladno, temačno vodo. Odrasle ribe so samotarji. V Sloveniji ga najdemo v vseh rekah donavskega porečja, predvsem v tolmunih v pasu postrvi, lipana, mrene in, redkeje, ploščiča. Smuč je izjemno občutljiva riba, ki ob poškodbah hitro pogine. Prav tako hitro pogine ob pomanjkanju kisika. Po slovenski zakonodaji je zaščiten z lovopustom v času drstitve in najmanjšo dovoljeno lovno mero, ki znaša 50 cm. Za gurmane je kralj sladkovodne ribje kuhinje. Ima belo meso skoraj brez kosti in nežnega prijetnega okusa.