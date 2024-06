Moški se je zaprl v hišo in grozil s samomorom

Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da je moški na območju Lenarta grozil s samomorom.

Okrog 16.30 so bili obveščeni o grožnjah moškega. 40-letnik se ni odzval na pozive policistov in se je zaprl v hišo. Na kraju je interveniralo več različnih policijskih enot, tudi policijski pogajalci, ki so uspešno vzpostavili kontakt z moškim, 40-letnika pa so na dvorišču obvladali pripadniki Specialne enote.

Moškemu je bila v nadaljevanju nudena zdravstvena pomoč.

Če ste v stiskiz, poiščite pomoč.