O tem, da delo policistov ni le kaznovanje za različna kazniva dejanja in prekrške, temveč tudi in predvsem preventiva na različnih področjih ter reševanje življenj, v zadnjem času pogosto in z veseljem poročamo. In primer požrtvovalnosti in poguma policistov se je zgodil tudi v teh vročih dnevih. Konec minulega tedna, v soboto, 6. julija, popoldne so policiste obvestili, da vse kaže, da namerava nedaleč od središča Ljutomera, pri tako imenovani mali železniški postaji, moški skočiti pod vlak. »Policista PP Ljutomer sta se takoj zapeljala na železniško postajo in na koncu perona res opazila m...