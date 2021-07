Mimoidoči zmajevali z glavo: voznik stal na avtocesti in mahal

Prometni policisti PU Kranj so v četrtek opoldne preverjali prijavo voznika o ustavljenem vozilu na avtocesti in mahanju voznika. Šlo je za okvaro.



»Takšno mahanje je skrajno nevarno, ker se lahko kdo ustraši in človeka tudi povozi. V takem primeru se kraj okvare varno označi z varnostnim trikotnikom, na vozilu se vključi vse štiri smernike, vsi, ki so zunaj vozila, pa morajo imeti oblečen odsevni telovnik,« sporoča policija.



Najbolj varno je, da se okvara odpravlja zunaj avtoceste in pokliče avtovleko za pomoč, do takrat pa počaka za varnostno ograjo. Priporočljivo je tudi obveščanje prometnoinformacijskega centra za državne ceste (PIC) na telefonsko številko 1970 ali prek SOS-stebrička zaradi bolj kakovostnega zavarovanja in označitve kraja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: