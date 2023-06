Materialna škoda bo velika (FOTO)

V petek ob 5.46 uri je v Bakovcih, občina Murska Sobota, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so požar pogasili gasilci PGD Bakovci, PGD Murska Sobota, PGD Černelavci in PGD Rakičan. Ostrešje je bilo v požaru uničeno, kar pomeni, da bo tudi materialna škoda visoka.

Zagorelo je ostrešje. FOTO: Pgd Ms

Po neuradnih informacijah je zagorelo v zgornjem delu večje stanovanjske hiše, hiter prihod gasilcev pa je preprečil, da škoda ni še višja.

