Ko so vstopili v hišo, jih je tam pričakala večja količina konoplje (FOTO)

Iz Policijske uprave Koper poročajo, da so policisti pred tedni z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da oseba iz zaledja Kopra v stanovanjski hiši goji konopljo. Pridobljena je bila odredba za hišno preiskavo s strani Okrožnega sodišča v Kopru, ki so jo pridobili zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Hišno preiskavo so nato tudi izvedli.

FOTO: PU Koper

Kot so zapisali v omenjeni policijski upravi, so v njej našli dva večja prostora, ki sta bila prirejena za hidroponično gojenje konoplje. V prostorih je bilo gojenih 971 rastlin konoplje.

Osumljeni je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil tudi pripor.