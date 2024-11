Kar dva meseca s tujo bančno kartico opravljal nakupe

Policisti Policijske postaje Nova Gorica preiskujejo dva ločena primera, ki sta se zgodila v preteklih dneh na Goriškem. Prvi primer obsega sum kaznivega dejanja zatajitev in zlorabo negotovinskega plačilnega sredstva, medtem ko je drugi povezan z najdbo pozabljene gotovine na bankomatu v Vipavi.

Zloraba plačilne kartice za nakupe goriva v Novi Gorici in Šempetru

Policisti so 1. novembra popoldne prejeli prijavo, da je neznani storilec na območju Goriške v zadnjih dveh mesecih večkrat zlorabil najdeno bančno kartico za lastne nakupe. Po prvih ugotovitvah je neznanec našel izgubljeno denarnico, ki jo je obdržal, z vsebovano bančno kartico pa izvedel več transakcij na bencinskih servisih v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici. Skupna vrednost opravljenih nakupov goriva znaša 265 evrov.

Policija trenutno še zbira dodatne informacije o okoliščinah kaznivega dejanja in poziva občane k večji pozornosti pri izgubi ali najdbi osebnih predmetov, še posebej bančnih kartic. V primeru najdbe svetujejo, da kartico nemudoma prinesejo na policijsko postajo ali o najdbi obvestijo najbližjo banko.

Najdeni bankovci na bankomatu v Vipavi

Istega dne, v petek, 1. novembra, so bili policisti ob 18.57 obveščeni o najdbi bankovcev v skupni vrednosti 200 evrov v reži bankomata na Goriški cesti v Vipavi. Pošteni najditelj je o gotovini obvestil policijo, ki jo zdaj hrani na policijski postaji v Ajdovščini. Vse, ki so na omenjenem bankomatu dvigovali gotovino in pozabili denar, policija poziva, da se z dokazilom o transakciji čim prej oglasijo na postaji in prevzamejo svoje premoženje.

Policija opozarja: zatajitev je kaznivo dejanje

Policija ob tem opozarja vse uporabnike bankomatov na previdnost in pozornost pri dvigovanju gotovine, da denar vedno vzamejo iz reže bančnega avtomata. Če posameznik pozabi dvignjeno gotovino in ta nato izgine, je priporočljivo, da o tem takoj obvesti najbližjo policijsko postajo ali banko.

Tistim, ki morda naletijo na pozabljeno gotovino na bankomatu, policija svetuje, naj denar prinesejo na policijsko postajo ali obvestijo banko, saj si bodo sicer lahko nakopali kazensko odgovornost za kaznivo dejanje zatajitev po 208. členu Kazenskega zakonika. Kazen za takšno dejanje lahko vključuje denarno sankcijo ali celo zapor.

Policija tako vse občane poziva k poštenemu ravnanju in previdnosti, s katerima lahko pomagajo preprečiti nadaljnje zlorabe ter zaščitijo svojo in tujo lastnino.