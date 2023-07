Kaj se dogaja v Novih Jaršah? V istem bloku že sedmič zagorelo! (FOTO)

V zadnjih 13 letih je bil to že tretji večji požar na območju Novih Jarš in že sedmi različni v istem bloku. Tako so nas opozarjali stanovalci bloka na Clevelandski ulici 23, ki so ga morali zaradi ognjenih zubljev na hitro zapustiti. »Iz stanovanja v sedmem nadstropju je tako plamen ven šibal ... To je tako gorelo ... Kar tak bunf je delalo,« se Ivan Mihoci spominja tistih grozljivih trenutkov, ko je s stopniščnega okna v šestem nadstropju lahko le nemočno zrl v plamene. Njegovo stanovanje neposredno zaradi ognjenih zubljev sicer ni bilo poškodovano, ampak posredno. In sicer zaradi vode, s katero so gasilci gasili štiri stanovanja in ostrešje bloka. Voda je tako v njegovo stanovanje vdirala po več zračnikih, med drugim tudi čez kuhinjsko napo.

Ko smo gospoda ustavili pred blokom, nam je še povedal, da je že vse počistil, a da v stanovanju še vedno vztraja tisti značilni vonj po ognju. V šestem nadstropju bloka z družino stanuje tudi znani slovenski novinar Peter Jančič. »Goreča stanovanja nad mano in streho so gasilci pogasili, veliko delo so opravili, iz tal kuhinje sem pobrisal kakšnih sto litrov vode, je bil kar bazenček, ni elektrike. Na balkonu je pestro. Selim spletni časopis (in družino) na rezervno lokacijo. Turbulentna noč,« je včeraj zjutraj že sporočil svojim sledilcem na twitterju. Za Novice pa je ob odhodu iz bloka še dodal, da je v stanovanju nad njim zelo močno gorelo, da je med drugim gorela tudi izolacija in da je to gasilcem še dodatno oteževalo delo. Pa tudi, da je še sam klical na številko 112, kjer pa so mu povedali, da so o požaru že obveščeni.

»Če bi imeli gasilci dvojno plačo, bi bilo to še premalo. Res so požrtvovalni,« pa je dejala še ena od stanovalk bloka Sonja Kunst. Skupaj s partnerjem Ivanom Jukićem je poudarila, da so ljudje enostavno premalo pozorni, zaradi česar je samo v njunem bloku v zadnjih dvajsetih letih že kar sedemkrat zagorelo. Enkrat zaradi pozabljene hrane na štedilniku, drugič zaradi sušilnega, tretjič pa zaradi pomivalnega stroja. Tokratni požar, ker živita na drugi strani bloka, jima k sreči ni povzročil večje škode. So pa zato ob večji del svojega premoženja lastniki štirih zaradi ognja najbolj uničenih stanovanj. Do njih včeraj nismo mogli priti, saj so kriminalisti še opravljali svoje delo oziroma iskali vzrok za požar.

Pustil neugasnjeno svečo Zadnji večji požar se je le 800 metrov od tokratnega bloka zgodil na naslovu Beblerjev trg 14. V soboto, 20. aprila 2019, je nekaj minut po polnoči tam zagorelo v stanovanju Branka Martinovića v šestem nadstropju stolpnice, ognjeni zublji pa so se hitro razširili v zgornje nadstropje. Maja 2021 se je moral Martinović zglasiti na sodišču, ker da je iz malomarnosti povzročil požar (na balkonu je pustil neugasnjeno svečo) in tako storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Krivde na predobravnavnem naroku ni priznal. V nedeljo, 26. decembra 2010, pa so za las katastrofi ušli stanovalci bloka na Beblerjevem trgu 11. Ti so takrat domnevali, da je okrog 20.45 požar povzročila petarda. Najbolj jo je skupila družina v pritličju, na vogalu ob Poti spominov, saj ji je stanovanje z vso opremo povsem pogorelo.

Širil se je horizontalno

»Po doslej znanih podatkih je stanovanjski blok v požaru zapustilo okoli 60 ljudi in pri tem nihče ni bil poškodovan. So pa reševalci preventivno pregledali osebo, ki je zaradi dogajanja doživela šok. Do jutra so se stanovalci bloka lahko vrnili v svoja stanovanja, razen v štiri, ki zaradi posledic požara trenutno niso primerna za bivanje,« so pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da je bil požar, ki je izbruhnil nekaj pred deseto uro zvečer, do 3. ure saniran. Zato so policisti kraj dogodka zavarovali in opravljali ogled. Ugotovili so, da je najverjetnejši vzrok požara tehnična napaka na klimatski napravi v enem izmed stanovanj, zato so jo zavarovali in jo bodo poslali v nadaljnjo analizo. Po prvi oceni je škode za okoli 400.000 evrov, so še sporočili s policije.

Ognjeni zublji so bili tistega večera vidni daleč naokoli po naselju. »Po telefonu sem se takrat pogovarjala s sosedo, ki živi v bližnjem bloku. Naenkrat je zaslišala neki moški glas in da ta kliče na pomoč. Gori, gori, je kričal,« nam je pripovedovala ženska, ki je opazovala škodo na prizadetem bloku. »To se je tako hitro razširilo,« nam je povedal neki očividec. Eden od stanovalcev pa je razložil, kako je ognjene zublje zagledal, ko se je pred blokom sprehajal s psom. »Takrat je že butalo ven čez balkon. Šlo je že na streho, kjer je tudi izolacija. Polovico strehe je odžagane, da so lahko prišli do izolacije,« je razložil.

Na Gasilski brigadi (GB) Ljubljana so pojasnili, da so gasilci po prihodu na kraj dogodka ugotovili, da gre za velik požar stanovanja v sedmem nadstropju. In da se »širi v horizontali na sosednje stanovanje, predvsem pa v ostrešje večstanovanjske stavbe«. Poleg GB so pri gašenju aktivno sodelovale še operativne gasilske enote PGD Tomačevo Jarše, PGD Ljubljana Vič, PGD Bizovik in PGD Štepanjsko naselje. Skupaj torej 83 gasilcev z 22 vozili.

»Nevarnosti, ki so bile ocenjene in so pretile, so bile predvsem iz vidika višine, visoke temperature in možnosti zastrupitve. Požar v objektu je bil zelo hitro pogašen, velike težave pa nam je zaradi dinamične in zahtevne strehe povzročal požar v samem ostrešju. Vzpostavljenih je bilo več napadalnih skupin, ki so izvajale aktivno gašenje požara in preprečevale prehod požara na sosednja stanovanja ter v ostrešje,« so pojasnili na brigadi in dodali, da so požar dokončno pogasili okoli 0.30. Za začasno namestitev evakuiranih prebivalcev je Ljubljanski potniški promet na lokacijo pripeljal avtobus. »Po končanih aktivnostih gašenja smo približno eno uro izvajali še požarno stražo,« so dodali ljubljanski gasilci.