V sredo so po neuradnih informacijah na prostost odkorakali trije kočevski Romi Marjan Brajdič, Mihael Grm, njegov brat Marjan in pri njuni družini živeči Marko Belcl. Izvedeli namreč so, da je višje sodišče ugodilo pritožbi njihovih odvetnikov, razveljavilo decembrsko prvostopenjsko sodbo, po kateri so bili krivi smrti priljubljenega gozdnega moža Stanislava Knaflja, in jim odpravilo pripor, v katerem so bili precej več kot dve leti. Razlogi za tako odločitev pritožbenega senata še niso znani, nam je povedal zagovornik Marjana Grma, Bojan Celar; višje sodišče bo namreč svojo odločitev sporoč...