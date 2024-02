Huda nesreča: v naselju Ozeljan trčili motorist in osebni vozili

Ob 18.09 so v naselju Ozeljan v občini Nova Gorica, trčili motorist in osebni vozili, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica pri oskrbi poškodovanega motorista. Reševalci so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.