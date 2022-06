»Obdolžena 51-letna Ella Zaman je kriva, da je drugega lahko telesno poškodovala in je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen del njegovega telesa in je bila poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana oziroma je bilo začasno okvarjeno njegovo zdravje, s tem da je 12. junija 2019 okoli 13. ure v stanovanjski hiši na naslovu Smolenja vas 80, Novo mesto, med prepirom prijela za desno roko 31-letno Julijo O. in jo začela zvijati ter jo je opraskala po ključnici, s čimer ji je povzročila udarnino desne podlahti in zapestja in odrgnino leve ključnice, zaradi česar je bila 20 dni...