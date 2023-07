Hiša zgorela, štirje ranjeni

»Oni so bili že zunaj in me klicali, da so me zbudili. Če bi preteklo samo še pet minut, me najverjetneje danes ne bi bilo več.« Tako nam včerajšnje kritične trenutke, ki so vladali na Kozjem Vrhu v občini Podvelka, opiše Romeo Solero. Hišo, v kateri živi skupaj z Ljudmilo in njeno hčerko Stanislavo Stepišnik ter Stanislavinim partnerjem Janezom Blažnikom, so namreč le nekaj minut po polnoči tako hitro zajeli ognjeni zublji, da jih ni uspelo ukrotiti niti lokalnim gasilcem. Pa četudi so ti zelo hitro prišli na kraj dogodka.

»To je zelo močno gorelo,« nam potrdi poveljnik PGD Brezno - Podvelka Simon Šauperl. Hiša je bila lesena, zaradi česar je, kot temu gasilci radi rečejo, gorela kot bakla: »Ko smo prišli na kraj dogodka, je bil že celotni objekt v ognju.« S slednjim se je sicer skupaj borilo 45 gasilcev iz PGD Brezno - Podvelka, Radlje ob Dravi, Ožbalt, Kapla in Vuhred, tiste prve, ki so prišli, pa so stanovalci že pričakali pred hišo. Te so oskrbeli reševalci, pri čemer jo je najhujše odnesel Blažnik, ki se zaradi hujših poškodb zdravi v UKC Maribor.

Ognjeni zublji so v hipu zajeli vso hišo. FOTO: PGD Radlje

Rešil se je skozi okno

Solero nam razloži, da so, ko je zagorelo, že vsi spali. »Samo počilo je. Zgleda, da je bil udar strele,« razmišlja sogovornik, ki kar verjeti ne more, da so v zgolj nekaj minutah izgubili prav vse, kar so imeli: »Nič ni ostalo. Vsi smo pred hišo stali skoraj nagi, ker ni bilo časa kaj vzeti.« Ob tem nam podrobneje razloži, kako se je sploh rešil iz goreče hiše. »Ko sem vstal, sem mislil, da bom lahko šel ven iz hiše po stopnicah navzdol. A ko sem samo odprl vrata, je kar butnilo vame. In to tako, da niti okna sobe nisem več videl,« je podoživel tiste težke trenutke.

Drugega kot da sobo zapusti skozi okno, in to več metrov nad tlemi, mu tako ni preostalo. Stopiti je moral na plastično streho nadstreška, pri čemer, kot dodaja, je imel veliko srečo, da se ta ni zlomila pod njegovo težo: »Del strehe sem nato odtrgal, da sem lahko prišel nižje in se rešil.« O tem, kako naprej, Solero včeraj, ker je bil še v šoku, ni mogel prav dobro razmišljati. Škoda je seveda ogromna, za celotno obnovo pa bo poleg pridnih rok vseh tistih, ki bodo priskočili na pomoč, treba zbrati tudi denar. Tega že od včeraj, le nekaj ur po tragediji, zbirajo na posebnem računu Rdečega križa Slovenije oziroma njegovega Območnega združenja Radlje ob Dravi.

Od doma ni ostalo nič. FOTO: PGD Brezno - Podvelka

Radi bi se čim prej vrnili

»Seveda si želimo, da bi se lahko čim prej vrnili tja in spet skupaj živeli v hiši,« pravi Solero in dodaja, da si tega najbolj želi prav 75-letna gospa Ljudmila, ki je vse svoje življenje vlagala v hišo, zdaj pa ji je ogenj v nekaj minutah vzel vse. Družini je sicer takoj na pomoč priskočila občina Podvelka. Tamkajšnji župan Miran Pušnik nam je povedal, da so za vse že našli nadomestno bivališče v Radljah ob Dravi. V sodelovanju s Karitasom in Rdečim križem pa so jim priskrbeli tudi obleke in druge vsakodnevne nujne stvari.

»Škoda je velika,« priznava župan, ki na naše vprašanje, ali je morda že znan vzrok požara, ni znal odgovoriti. Oziroma, kot je dodal, bo treba za to počakati na konec policijske preiskave. Razložil nam je tudi, da je hiša precej na samem in da do nje ne moreš v celoti priti z avtomobilom. Kaj šele z gasilskimi vozili. Gasilci so morali v razdalji okoli 300 metrov ročno položiti gasilske cevi, da so lahko nato tudi začeli gasiti. Glede na to, da se je požar zgodil v času, ko so vsi stanovalci hiše spali, pa so ti, kot še pravi Šauperl, požar opazili že kar pozno: »Vse, kar jim je ostalo, so bile spalne srajce, ki so jih imeli na sebi.«

Kako pomagati? Vsi, ki bi želeli družini ob tej tragediji pomagati, lahko dobrodelni prispevek nakažete na: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Št. TR: SI56 0247 0001 5762 721, sklic: SI00 1-23 Namen: POŽAR KOZJI VRH