Čeprav slovensko in gruzijsko prestolnico deli skoraj 2500 kilometrov zračne razdalje, to v času svetovnega spleta ni več kaka ovira za komuniciranje in nakazovanje denarja. V minulih letih je na svoji koži prav to spoznalo precej Slovenk in Slovencev, ki so jih premamili v investicijske posle prek klicnih centrov v Gruziji (in pred tem iz Ukrajine): že od leta 2021 so zaprli na desetine klicnih centrov, a nekateri so se izmuznili roki pravice – začasno. Lažne strani za trgovanje Policijske preiskave in lov na prevarante v Gruziji še vedno traja: tako je 5. septembra tamkajšnje državno tožil...