»Počilo je, kot da bi bili v vojni. Spal sem še, ko je tako močno usekalo, da me je zbudilo. Najprej sem mislil, da je potres. Ko sem vstal, sem zagledal, da mojih vhodnih vrat ni več, da jih je vrglo ven in da je vse skupaj zabasano s stvarmi, ki jih je prineslo iz sosednjega stanovanja,« nam je dve uri po siloviti eksploziji, ki je včeraj ob 7.34 odjeknila na Stošičevi ulici 4 v središču Kranja, povedal Franc Sever, ki živi točno nasproti stanovanja, v katerem je počilo. Skupaj z drugimi stanovalci je že kmalu potem, ko so jih evakuirali iz njihovega bloka, prišel pogledat, kakšno razdejanj...