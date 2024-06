Drama zaradi nekdanje partnerice, povozil tudi naključno kolesarko (44)

V soboto ob 17.51 je PU Koper dobil obvestilo občana, da ga je v Dobravi nad Strunjanom napadel znanec. Slednji je z vozilom trčil tudi v kolesarko in se nato odpeljal.

»Policisti so na kraju dejanja ugotovili, da je 57-letni moški z vozilom prehitel drug osebni avtomobil, v katerem je kot sopotnica sedela njegova nekdanja 52-letna partnerica, vozil pa je njen 44-letni sorodnik. 57 letni moški je nato s svojim vozilom močno zavrl, se ustavil in izstopil iz vozila. Pristopil je do drugega, nasilno zaustavljenega vozila, odprl voznikova vrata in iz vozila poskušal izvleči 52-letno žensko. Navedeno mu ni uspelo, saj je 52-letni ženski iz vozila uspelo zbežati. Za tem se je 57-letni moški usedel nazaj v svoje vozilo in zapeljal vzvratno, pri čemer je s svojim vozilom trčil v za njim stoječe vozilo in ga potiskal nazaj približno 30 metrov. Po opisanem trku je moški zapeljal naprej in z vozilom poskušal povoziti 44-letnega moškega, ki je stal ob vozišču, vendar je ta pravočasno odskočil. Zatem je moški trčil v 44-letno kolesarko, ki se je naključno pripeljala mimo. Ta je pri tem padla po vozišču in se lahko telesno poškodovala. Po opisanem se je odpeljal in se naslednjega dne sam oglasil na eni izmed policijskih postaj v Ljubljani, kjer so mu policisti odvzeli prostost in odredili 48-urno policijsko pridržanje,« o nenavadnem dogajanju javnosti sporoča Loris Čendak z omenjene policijske uprave.

Na podlagi naročila Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, ki usmerja predkazenski postopek, bo osumljeni 57- letni moški s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru zaradi podanega utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj nasilništva, poskusa uboja, grožnje, poškodovanje tuje stvari in nevarne vožnje v cestnem prometu.