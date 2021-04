Drama v središču Ljubljane: več oseb napadlo policista

V četrtek nekaj po 20. uri se je v središču Ljubljane odvijala drama, policista je napadlo več ljudi.



Policista sta na Dunajski cesti ustavila osebno vozilo ter začela postopek z voznico. Med tem sta iz vozila izstopila potnika. Policista sta z njima želela opraviti postopek, vendar nista upoštevala ukazov ter sta se postopku fizično uprla. Prvi je policista udaril, drugi pa je drugega policista brcnil.



Policista sta oba obvladala.



Osumljenca, stara 52 in 53 let, bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Med postopkom je bil en policist lažje poškodovan.



Med obvladovanjem obeh osumljenih sta pristopila še dva druga občana, ki sta na policista vpila in ju žalila. Eden izmed njiju, ki je bil pod vplivom alkohola, se kljub opozorilom ni umiril, zato je bil pridržan do streznitve. Obema so izdali plačilni nalog.

