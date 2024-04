Drama v OŠ Stari trg ob Kolpi: evakuirali otroke ter osebje

V občini Črnomelj je nekaj po 14. uri gorelo v tehnični učilnici Osnovne šole Stari trg ob Kolpi. Gasilci so pogasili požar ob mikrovalovni pečici, prezračili prostore šole in vrtca ter s termovizijsko kamero pregledali vse prostore. Še pred prihodom gasilcev so zaposleni v šoli izklopili elektriko in evakuirali otroke ter osebje.

Zaradi prisebnosti in hitrega ukrepanja zaposlenih ni nastala večja škoda, poroča uprava za zaščito in reševanje.