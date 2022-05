Drama med štirimi stenami: ženo je spravil v bolnišnico

S tukajšnje policijske uprave so poročali o dveh primerih hudega družinskega nasilja. Tako so posredovali v Novem mestu, kjer je 62-letnik izvajal fizično in psihično nasilje nad nekdanjo partnerico.

»Žrtev je pretepal, ji grozil, omejeval svobodo in jo spravljal v podrejen položaj. Zaščitili so žrtev in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo,« sporoča Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto. Policisti so o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ta bo presodil o njegovem podaljšanju. Nasilneža pa bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Obema nasilnežema bodo izrekli prepoved približevanja žrtvama.

Krške policiste pa so obvestili o nasilju v družini v okolici Krškega, kjer je moški pretepel ženo in jo poškodoval.

»Poškodovano žensko so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvi. Nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilja v družini, saj naj bi po prvih ugotovitvah že dlje izvajal nasilje nad ženo,« je pojasnila Drenikova.