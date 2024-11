Nekdanjemu bančniku Matjažu Majcanu, ki je bil pravnomočno obsojen na dve leti zapora zaradi korupcije, vendarle ne bo treba za zapahe. Višje sodišče v Mariboru je namreč ugodilo predlogu njegove obrambe in mu namesto tega dovolilo opravljati delo v splošno korist. Majcan, ki je zdaj zaposlen kot voznik in skladiščnik, je sodnike namreč prepričal, da bo njegova rehabilitacija učinkovitejša na prostosti, kot če bi ždel za rešetkami. Delno oproščen Domnevno koruptivni bančni posli so v javnost prišli leta 2018, ko je solastnik medtem že propadlega ruškega podjetja Agroruše Djurovič policiji pr...