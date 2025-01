46-letnik v družbi mladoletnika kradel v Mirni

V četrtek nekaj po 15. uri so policiste PU Novo mesti obvestili o tatvini iz prodajalne na Mirni. Dva moška naj bi z dvorišča prodajalne ukradla dve posodi z gorivom in pobegnila z osebnim avtomobilom Opel astra. Na podlagi opisa so policisti PP Novo mesto voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 46-letnega moškega, z njim pa je bil tudi mladoletnik. V vozilu sta prevažala ukradeni posodi z gorivom in številne druge predmete, za katere nista znala pojasniti izvora, in policisti prav tako domnevajo, da so bili ukradeni. Predmete so jima zasegli in zaradi poteka registracije ter drugih nepravilnostih na vozilu izdali plačilni nalog.

Prav tako so 46-letniku izdali plačilni nalog zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.