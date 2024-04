18-letniku zasegli številne prepovedane stvari

Po poročanju Policijske uprave Maribor so policisti pred dnevi opravili hišno preiskavo pri 18-letniku z območja Maribora in mu zasegli več stvari: 30 pivnikov LSD, 9 elektronskih cigaret s sintetičnim kanabinoidom HHC, skoraj 100 gramov konoplje, približno 700 gramov konoplje z dodanim sintetičnim kanabinoidom HHC, manjšo količino konoplje z dodanim HHC v obliki tekočine ter manjšo količino sintetičnega kanabinoida HHC v obliki tekočine.

FOTO: PU Maribor

»S kazensko ovadbo so ga, zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku iz Okrožnega sodišča v Mariboru,« so zapisali v omenjeni policijski upravi in dodali, da je bila 18-letniku odvzeta prostost.