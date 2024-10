17-letnik grozil mladoletniku, zahteval telefon in denar

V ponedeljek, 28. oktobra, nekaj pred 15. uro, so bili trebanjski policisti obveščeni o ropu na območju Trebnjega, kjer naj bi neznanec zagrozil mladoletniku in od njega zahteval, da mu izroči mobilni telefon in denar.

Oškodovanec mu je izročil mobilni telefon in nekaj kovancev, storilec pa je po dejanju pobegnil. Na podlagi opisa in smeri bega so policisti letnega storilca izsledili, prijeli in ga privedli na policijsko postajo. Zoper 17-letnika, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Po zaključenem postopku so ga predali uslužbencem centra za socialno delo.