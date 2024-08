Komentar Miše Terček: Prevroče za prijeti

Te dni je med najbolj gledanimi televizijskimi vsebinami na Netflixu ponovno tekmovalni resničnostni šov Too Hot To Handle. Slednjega bi lahko morda v slovenščino domiselno prevedli v Prevroče za prijeti. Šesta sezona priljubljenega šova je premiero doživela 19. julija, aktualne epizode pa so posneli v vili Trinton na otokih Caicos, po svetu znanih predvsem po tem, da so priljubljena davčna oaza. A to ne bo fokus tokratne analize, saj se bomo osredotočili na resničnostni šov.

Zaenkrat je na voljo deset delov (preostale je Netflix objavil pretekli konec tedna), prvič pa so glavno nagrado povišali na 250.000 ameriških dolarjev. Slednja se sicer manjša glede na grehe oziroma kršitve pravil, ki jih tekmovalci počnejo. In počnejo jih precej, saj ustvarjalci šova načrtno izberejo nastopajoče, ki se težko uprejo strastem, rdeča nit tekmovanja pa je prav vzdržnost. Za denarno nagrado se tokrat bori 14 vročih teles, tekmovalk in tekmovalcev seveda nočemo objektivizirati, vendar je gledalkam in gledalcem povsem jasno, zakaj tovrstni šovi sploh nastajajo in zakaj imajo tako visoko gledanost. Nastopajoči so že v osnovi napol goli oziroma v kopalkah, torej pomanjkljivo oblečeni, ne nazadnje gre za vizualni reality, ki površinskost postavlja pred vsebino.

Zavoljo tistih, ki si šova še niste pogledali, ne bomo izdali dram in dramic, ki se dogajajo med tekmovalci šeste sezone, kot vam ne bomo razkrili zmagovalcev, lahko pa vam razkrijemo, da se šov v vseh teh letih ni bistveno spremenil in ne odkriva tople vode, menjajo se zgolj nastopajoči. Slednji pa imajo eno bistveno prednost pred svojimi predhodniki, in ta je, da četudi ne vedo, da so se prijavili prav v dotični resničnostni šov, ga poznajo, kar pomeni, da ko se enkrat igra prične, znajo tudi bolje taktizirati. A ker so vsi zgolj ljudje, kakopak tudi njim kdaj spodrsne. Nekateri se trudijo bolj, drugi manj, tudi tokrat pa se med tekmovalci in tekmovalkami spletejo zanimivi dinamični odnosi; nekateri se med sabo privlačijo, spet drugi pa so kaj hitro na bojni nogi. Izdamo pa lahko, da zaradi »porednosti« zmagovalca na koncu nista prejela četrt milijona dolarjev, temveč zgolj 100.000, posebnima nagrajencema pa so televizijci namenili 25.000 dolarjev.

Pohotni posamezniki, sanjska telesa in rajski otok so očitno še vedno zmagovalna formula za uspeh. Nič čudnega, saj je produkcijsko šov videti kot televizijski oglas za kopalke, vsebinsko pa gre za neke vrste zmenkarije, a z eno odločilno razliko; ‒tekmovalke in tekmovalci med seboj ne smejo imeti spolnih odnosov oziroma dotikov, prepovedano je tudi samozadovoljevanje. Vsaka kršitev se kaznuje z denarno kaznijo oziroma odbitkom od glavne nagrade. Nastopajoče, ki jih poleg manekenskega videza povezuje tudi to, da jim v življenju primanjkuje pristnih partnerskih odnosov oziroma da svoje (spolne) partnerje doživljajo zgolj površinsko, so v šov zvabili pod pretvezo, da gre za oddajo Pleasure Island (Otok užitkov), v kateri bodo lahko izživeli svoje najgloblje spolne in žurerske fantazije.

Too Hot To Handle je eden od tistih šovov, ki želi spreminjati navade ljudi, obenem pa jih spravljati v skušnjavo. Mladi tekmovalci so lahke tarče in pravzaprav žrtve izkoriščevalskih televizijcev, ki jim vsiljujejo svojo predstavo o domnevno popolni ljubezni. Kaj točno je narobe s seksom za eno noč, če to posameznikom ustreza in gre za konsenzualno početje med dvema odraslima osebama, nam ustvarjalci oddaje seveda ne pojasnijo. Gledalci pa na to prav tako hitro pozabimo in se znajdemo v vlogi moralistov, ki voajeristično opazujejo poskusne zajčke, ki jih 24 ur na dan budno spremljajo kamere.