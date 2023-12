Komentar Mateja Lahovnika: Zavajanje potrošnikov

V zadnjem obdobju so letno inflacijo najbolj zvišale cene hrane in brezalkoholnih pijač. Tako ugotavlja Statistični urad in tako čutimo v svojih denarnicah vsi, ki v slovenskih trgovinah kupujemo živila. Zato ni čudno, da je marsikoga razburila raziskava vlade oziroma kmetijskega ministrstva, po kateri se je tudi ta mesec košarica živil pocenila. Vse skupaj je bolj podobno norčevanju iz ljudi kot kakšni resni raziskavi.

Sindikat delavcev v trgovini opozarja, da trgovci vnaprej dobijo spisek živil, ki se bodo popisovala, zato so od začetka popisa namerili kar 58-odstotni padec cen. Po tej vladni raziskavi sodeč imamo v Slovenijo velik padec cen in deflacijo namesto inflacije.

Najbolj bizarno pa je, da se s to raziskavo na Ministrstvu za kmetijstvo še hvalijo in nameravajo z metodološko sporne meritve nadaljevati tudi v novem letu. Bilo bi smešno, če ne bi za te meritve vlada do zdaj plačala 133.000 evrov. Za nadaljevanje tega projekta pa namerava kmetijsko ministrstvo porabiti še enkrat toliko proračunskega denarja. Z našim denarjem torej plačujejo sporno »raziskavo«, s katero nas prepričujejo, da je hrana v trgovinah vse cenejša, samo kupovati je treba prav.

Od vsega začetka te nekoristne raziskave je bilo jasno, da bodo trgovci ugotovili, kaj se meri, in znižali cene le artiklom v košarici, da bi ustvarili vtis nižjih cen. Sindikat delavcev v trgovinah tudi opozarja, da živila, ki so vključena v košarico, po popisu izginejo s trgovskih polic. Uradno lahko trgovci trdijo, da je pač zmanjkalo določenih proizvodov na zalogi.

Problem niso trgovci, za katere je bilo predvidljivo, kako bodo poskušali manipulirati raziskavo in ustvarjati vtis, da so najcenejši. Prav tako problem nismo potrošniki, ki dobro vemo, da se hrana in pijača dražita kljub temu, kar kaže vladna košarica. Problem je, da imajo nekateri politiki ljudi za neumne, ko na vladni tiskovni konferenci prepričujejo javnost o koristnosti takšne raziskave. Nekaj časa lahko zavajajo vse ljudi, mogoče lahko ves čas zavajajo nekaj ljudi, ne morejo pa ves čas zavajati vseh ljudi.